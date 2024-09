La Pistoia del pallone piange Moreno Guastini Dirigente arancione e osservatore della Juventus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Si è spento a 86 anni, festeggiati lo scorso 4 agosto, dopo una breve malattia,Pistoiese a più riprese, unanimemente conosciuto come "il mago delle giovanili". Pistoiese doc, lascia l’amata moglie Fiorenza, i figli Cristiana e Luca, i nipoti Jacopo e Tommaso. Oggi la salma sarà esposta nelle Cappelle del CommiatoMisericordia, domani, alle 10 nella chiesaMisericordia, si terrà il funerale. "Se n’è andato unvero, prezioso, un uomo che aveva l’nel cuore. Ricordatelo come si deve", lo descrive in questo modo Claudio Nassi, il mitico direttore sportivo dell’era-Melani, che con lui ebbe modo di collaborare., infatti, fu responsabile del settore giovanilesotto le presidenze Ducceschi, Melani e Maltinti.