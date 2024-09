Freddie Mercury Pasolini e l’insolito fil rouge di un bisogno comune

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco e, ogni giorno, la vita fornisce nuovi esempi a riguardo. Nel caso in cui occorra un’ulteriore conferma, ci si può soffermare su un duo inedito e al quale, in tutta onestà, nessuno avrebbe mai potuto pensare:e Pier Paolo. Nessuno dei due hadi presentazioni; il mondo intero ama la discografia dell’inimitabile frontman dei Queen, e tutta l’Italia conosce e apprezza la produzione letteraria dello scrittore e regista emiliano. In apparenza, i due non potrebbero essere più distanti, sia per età, che per provenienza. PPP è nato a Bologna nel 1922 ed è scomparso nel 1975, brutalmente assassinato. Farrokh Bulsara, invece, è venuto al mondo nel 1946 a Zanzibar, per poi spegnersi nel 1991, stroncato da complicazioni dovute all’AIDS.