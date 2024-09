Finto avvocato casertano truffa banca e intasca 97mila euro denunciato

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma. La procura della Repubblica di Roma, ha emesso un decreto di sequestro, firmato dal giudice per le indagini preliminari, Emanuela Attura, nei confronti di Massimo C., sedicentedi 52 anni, originario della provincia di Caserta, accusato di falso e. L’uomo, con precedenti penali legati a truffe assicurative, aveva creato un falso indirizzo di posta elettronica certificata, con cui si spacciava per. Il 52enne, dopo aver stampato 18 falsi atti di pignoramento con carta intestata dei tribunali di Vercelli, Benevento e Modena, nei confronti di un ente parastatale, li aveva notificati alladove l’agenzia aveva i conti correnti.