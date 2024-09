Draghi | Servono misure urgenti per una svolta in Ue

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 5 settembre 2024) Mariopresenta il rapporto sulla competitività: riforme senza precedenti per rilanciare l’economia europea. Marioha illustrato il suo atteso rapporto sulla competitività dell’economia europea, sottolineando la necessità di avviare riforme istituzionali immediate e di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri. L’Europa descritta e immaginata daha una competitività diversa Notizie.com foto Ansa L’ex Presidente della Banca Centrale Europea ha messo in luce i freni strutturali che stanno rallentando la competitività dell’Unione e ha lanciato un appello per una “scossa” politica ed economica. Il rapporto, che sarà pubblicato ufficialmente la prossima settimana, potrebbe influenzare significativamente il programma politico della prossima legislatura europea.