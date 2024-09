Cercheremo di ripartire già da domenica a Ferrara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Arrivato a Lucca con il calciomercato di gennaio 2022, Giorgio Tumbarello, gara dopo gara si è guadagnato la fiducia degli allenatori Pagliuca, Maraia, Gorgone e della società. E proprio il presidente Bulgarella questa estate si è speso in prima persona per far rimanere il centrocampista siciliano con la maglia rossonera, nonostante le numerose richieste arrivate. Lui che ha ripagato le aspettative con il duro lavoro e buone prestazioni sul campo, da questa stagione è il capitano di questa squadra assieme a Jacopo Coletta. Che effetto le fa essere il capitano di questa Lucchese? "Il capitano è Jacopo Coletta, ci tengo a precisarlo. Poi se per motivi di formazione lui non gioca la fascia la vesto io. E’ una grande responsabilità, ma mi fa molto piacere condividerla con i miei compagni di squadra.