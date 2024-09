Affari Tuoi Eleonora e i suoi 7 fratelli accettano l' offerta per la loro mamma

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 5 settembre 2024) Una puntata a dir poco emozionante e speciale, quella che è andata in scena su Rai 1 il 5 settembre. Protagonista la Calabria, rappresentata da. La donna si è presentata con suo fratello Antonio, detto Tonino, ma in studio erano presenti anche gli altri sei. A turno, tuttihanno avuto modo di interagire, dando delle indicazioni alla sorella. In questo modo Stefano De Martino ha fatto giocare più di due persone e, per la prima volta nella storia di, ha avuto modo di lanciare una novità particolare. La storia die deiottoviene da Le Castella, Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone e gestisce un Bed and Breakfast. È anche un'istruttrice subacquea, quindi una vera amante delle immersioni. Ad accompagnarla al cospetto di De Martino ci ha pensato Tonino, maresciallo dei Carabinieri.