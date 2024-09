Wullaert alza il livello dell’Inter Women | premiata per le prodezze in Olanda!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tessarende fieri l’Intere la Serie A Femminile: numeri da capogiro e un duplice premio nell’ultima annata trascorsa nel campionato olandese. IL PERCORSO – Lo scorso sette giugno l’Interha ufficializzato uno dei suoi primissimi acquisti della sessione estiva di mercato: quello di Tessa. L’attaccante belga non ha mai giocato in un club italiano, ma è in grado di portare in nerazzurro tutta la propria esperienza e determinazione. Le qualità non mancano alla classe 1993, così come la maturità calcistica raggiunta nei suoi anni di carriera trascorsi in club rinomati. Muovendo i primi passi nelle giovanili di club belga, laha fatto il suo vero e proprio esordio tra le grandi con l’Anderlecht Femminile nel 2012.