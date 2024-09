Parma chiarito il mistero della ragazza l’11 agosto | Overdose di anfetamina Si cerca il pusher

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024)il giallo di, con la quindicenne morta per un malore nella notte trae il 12scorso. Un malore che oggi ha un nome preciso:di. E per questo gli inquirenti sono alla ridelche ha venduto la sostanza stupefacente alla ragazzina. Il giallo diLa quindicenne trovata senza vita a, nella notte trae il 12scorso, a casa di un amico con cui aveva passato la serata, è morta perdi, più precisamente di Mda. A stabilirlo in modo inequivocabile sono i risultati degli esami tossicologici e dell’autopsia che erano stati disposti dall’autorità giudiziaria dopo il suo ritrovamento. LEGGI ANCHE Test in farmacia, un'opportunità per tante famiglie per poter individuare se i figli si drogano Laha assunto le anfetamine mentre era in compagnia di amici.