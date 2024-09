Mike Lynch la moglie dovrà affrontare una causa da 4 miliardi di dollari

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La recente tragedia del naufragio dello yacht Bayesian, che ha portato alla scomparsa di, ha lasciato un’eredità molto pesante ad Angela Bacares,dell’ex magnate britannico. Non solo deveil lutto per la perdita del marito, ma ora è anche coinvolta in una complessalegale contro il colosso dell’informatica Hewlett-Packard (HP), che chiede un risarcimento di 4di. Lalegale con HP Hewlett-Packard aveva da tempo avviato lalegale contro. Ciò avvene in seguito all’acquisizione di Autonomy, la società di software britannica di proprietà del magnate perito nel naufragio, per 11dinel 2011. L’acquisizione si rivelò disastrosa per HP, che in seguito accusòe altri dirigenti di aver gonfiato artificialmente i bilanci di Autonomy, nascondendo problemi finanziari e gestionali significativi.