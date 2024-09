Lucca è sempre più jazz Il Passaglia in concerto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024)è città della musica, classica, certo, ma anche. Una storia importante che guarda avanti con fiducia, grazie a manifestazioni come ilDonna e ai giovani talenti che anche su quel palco hanno modo di farsi conoscere, come succederà domani al Real Collegio. Per questo, infatti,Donna ospita il bravissimo Gruppodel Liceo musicale “A.” che aprirà la serata portando sul palco l’energia e la bravura di Eva Perin (voce), Sofia Ricciardi (pianoforte), Bruno Sbragia (tromba), Tommaso Magnani (chitarra), Jacopo Lippi (basso) e Daniel Scott Phillips (batteria). A seguire, Ottavia Rinaldi con “Harpbeat Trio”, con l’arpadi Rinaldi. Un tuffo in un contemporarymorbido e sorprendente, arricchito dal contrabbasso di Carlo Bavetta e dalla batteria di Andrea Varolo.