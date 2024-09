In arrivo piogge e temporali anche intensi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) AGI - Instabilità ancora protagonista sull'Italia nelle prossime ore a causa del cedimento del campo di alta pressione presente sul Mediterraneo. Una saccatura depressionaria con goccia d'aria fredda in quota si muove verso l'Europa occidentale e nel corso delle prossime ore porterà un peggioramento meteosull'Italia. Nella notte tra mercoledì e giovedì maltempo insulle regioni di Nord-Ovest con fenomeni localmentee abbondanti. Precipitazioni poi in estensione al resto del Nord esui versanti tirrenici del Centro-Sud. Tempo in miglioramento nel weekend poi ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per l'avvio della prossima settimana mostrano una possibile fase di maltempo autunnale. La seconda decade di settembre potrebbe risultare più dinamica e vedere un generale calo delle temperature.