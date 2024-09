E se il proiettile avesse colpito Trump? Carrère presenta Ucronia al Festivaletteratura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Mantova, 4 settembre 2024 – Vite che non sono la sua ma che tuttavia, se la Storia fosse andata in modo alternativo, sarebbero potute essere le vite di tutti noi. Esistenze ed esperienze collettive radicalmente diverse se, per esempio, Napoleonevinto la battaglia di Waterloo, o se alle presidenziali americane del 1940trionfato Lindbergh anziché Roosevelt o, peggio, se la seconda guerra mondiale fosse stata vinta dai nazisti. L’ipotizzare alternative a fatti storici realmente accaduti, riflettendo su percorsi diversi da quelli noti, che hanno segnato il destino di un paese e in certi casi del mondo, si chiama in letteratura “”. E si chiama “” (Adelphi) anche il nuovo lavoro di Emmanuel, che oggi, mercoledì 4 settembre aldi Mantova, insieme al critico letterario Vincenzo Latrino, ha incontrato il pubblico di lettori.