Coppa Italia i biglietti di Napoli-Palermo | vendita divisa in tre fasi prezzi popolari

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Cresce l’attesa per la gara ditra, disponibili idel match in tredicon. La SSCcomunica che a partire dalle ore 12:00 di giovedì 5 settembre 2024, saranno disponibili iper la partitavs, valida per i sedicesimi di finale dellaFrecciarossa. Il match si terrà giovedì 26 settembre alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Ladeisi articola in tre: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di un Abbonamento SSCN 24/25; la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3) dilibera aperta a tutti.