Arrestato il capo ultras dell' Inter | spari e coltellate in pieno giorno a Milano ucciso Antonio Bellocco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) È finito in manette il 49enne Andrea Beretta, ilultràper l'omicidio di, 39 anni, anche lui componentea curvaa squadra nerazzurra e componente'ndrangheta. L'assassinio è avvenuto ina Cernusco sul Naviglio. A quanto s'apprende,avrebbe sparato al compagno ultà Andrea Beretta il quale lo avrebbe poi. A occuparsie indagini sulle tifoserie milanesi è il pm Paolo Storati. Attualmente Andrea Beretta si trova in ospedale a causae ferite riportate. Fortunatamente non ci sono altre persone coinvolte.