Infojobs oltre 12mila offerte di lavoro in Toscana

(Di martedì 3 settembre 2024) Arezzo, 3 settembre 2024 – La regione, con12.000 annunci diche rappresentano il 6,5% del totale nazionale delleda parte delle aziende in questo primo semestre del 2024, si posiziona al quinto posto nella classifica nazionaledietro Lombardia (29,1%), Emilia-Romagna (16,7%), Veneto (13,6%) e Piemonte (9,9%). Per quanto concerne le province, Firenze è in prima posizione in regione con il 35,8% dellesul totale della regione. Seguono, con svariati punti di distacco, Pisa (13,9%), Lucca (11,3%) e Arezzo (10,2%). Chiude la top 5 delle province Pistoia con il 7,2% delledi. La classifica prosegue con Prato (5,9%), Livorno (5,7%), Siena (5,5%), Massa Carrara (2,4%) e Grosseto (2,2%).