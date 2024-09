In questo video non ci sono solo robot umanoidi ma anche attrici

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 3 settembre 2024) Il 26 agosto 2024 è stato pubblicato unsu Facebook in cui si vedono quattro figure che sembrano deicon le sembianze di donne mentre vengono fotografati durante un evento pubblico. La prima tra queste figure, con i capelli neri e vestita con una tuta bianca, sfila di fronte a una telecamera, e poi posa davanti ai fotografi insieme agli altri. Vicino a lei, in primo piano, si staglia un’altra figura con i capelli biondo platino. Sullo sfondo, invece, troviamo due altre sagome, entrambe con i capelli neri. La scena si sarebbe svolta, secondo chi ha pubblicato il, alla Conferenza mondiale sullaica di Pechino, e le figure in questione sarebbero deicon delle fattezze di donna. L’autore del post commenta: «ormai la Cina è avanti rispetto al mondo per la costruzione di».