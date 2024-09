Emma la commovente dedica al papà | Il dolore aumenta ogni giorno

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 3 settembre 2024) A distanza di due anni dalla perdita di uno degli uomini più importanti della sua vita,Marrone torna a scrivere qualche parola per ricordare con affetto suoRosario. La cantante ha infatti deciso di condividere sui suoi canali social una letteraindirizzata a quell’uomo che l’ha sempre sostenuta e inondata di affetto., la dolce lettera per ricordareRosario Sono passati due anni dalla morte di Rosario Marrone, ildi. L’uomo, che all’epoca aveva 66 anni, è mancato a settembre 2022 dopo aver combattuto contro la leucemia. Infermiere, poi dirigente sanitario e impegnato nella politica locale di Aradeo, Rosario era conosciuto come un uomo forte, schietto, molto amato da chiunque avesse avuto modo di conoscerlo.