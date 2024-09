Die Welt anticipa la nomina di Fitto | Vicepresidenza esecutiva con deleghe all’economia e al Pnrr

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 3 settembre 2024) L’indiscrezione arriva dalla stampa tedesca. L’Europa è pronta a riconoscere all’Italia il ruolo di rilievo che le spetta. Stando a quanto appreso da fonti interne alla Commissione Ue e riferito dal quotidiano tedesco Die, per Raffaeles’intravede all’orizzonte una carica di vertice nella Commissione Ue: al ministro italiano, fresco di indicazione da parte del governo, potrebbe essere affidata lacon responsabilità legatee al Piano di ripresa e resilienza () nel nuovo esecutivo guidato da Ursula von der Leyen. Che avrebbe già preso le prime decisioni per la selezione dei prossimi 26 commissari europei. Dieladi: risultato prestigioso per l’Italia Raffaelesarà vice presidente esecutivo con delegae alnella nuova Commissione europea guidata ancora da Ursula von der Leyen.