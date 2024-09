Cesena 2005 addii e ritorni Stagione strana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Ieri sera è iniziata la nuova avventura sportiva dellaBasket, che agli ordini di coach Marco Vandelli, al suo secondo anno come capo allenatore del gruppo, si appresta ad affrontare il campionato di Divisione Regionale 1. "Sono estremamente motivato – ha commentato il tecnico – prima di tutto dalla possibilità di lavorare in un ambiente che considero casa mia, circondato dalla stima di un club che a mia volta ricambio con gli interessi. Sarà unaanomala, soprattutto all’inizio, dal momento che abbiamo cambiato molti uomini durante l’estate . Tanti sono partiti e tanti sono arrivati. O tornati. Volendo citare un nome, sono entusiasta di lavorare con Montaguti, atleta decisamente di un’altra categoria, che ha accettato di unirsi a noi dopo una carriera passata in giro per il mondo. E’ cresciuto qui e qui è tornato. Non per caso.