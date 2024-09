Spalletti | Ho passato una bruttissima estate spero che altri calciatori abbiano avuto il mio malessere

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2024) Prima conferenza didopo gli Europei (a parte quella surreale con Gravina all’indomani del fallimento). Ecco cosa ha detto il ct della Nazionale tratto dal sito di Gianluca Di Marzio. «Ho trascorso una brutta. Il discorso andava sempre lì. Quando si parla di fallimento Europeo bisogna fare un’analisi un po’ più corretta perché secondo me è riferita a quella gara lì con la Svizzera che è stata. Anche con la Spagna abbiamo fatto male però poi la loro vittoria dell’Europeo ha ridimensionato un po’ la brutta partita nostra. Comunque non abbiamo onorato la nostra forza e la nostra storia: mi sento responsabile di ciò che è successo. Tutto ciò che mi succede intorno dipende sempre da me al 100%, ora do un 1% anche ai miei collaboratori ma i giocatori sono esentati da questa responsabilità.