Pensione | se commetti questi errori rischi di doverla restituire

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ilo di perdere improvvisamente laè reale. Basta commettere semplicie si potrà dire addio al trattamento. Lanon è una certezza, gli italiani devono sapere che può essere revocata in ogni momento al verificarsi di determinate situazioni. Non solo, potrebbero dovertutti i soldi ricevuti. Che danno! Ci sonoche fanno perdere la(Cityrumors.it)Lavorare una vita per arrivare a prendere unaogni mese dall’importo più o meno elevato che possa garantire una vecchiaia serena economicamente parlando. Questo sembra essere l’obiettivo principale a cui aspirare. Raggiungerlo non è facile ma una volta che il trattamento è concesso si tira un sospiro di sollievo. Finalmente non si deve temere un licenziamento o un fallimento dell’azienda per cui si lavora. Laverrà erogata puntualmente ogni mese.