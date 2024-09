Meloni difende Sangiuliano | Per Boccia non è stato speso neanche un euro degli italiani

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 2 settembre 2024) "mi garantisce cheune dei soldi pubblici èper questa persona. Il resto è gossip". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaintervistata da Paolo Del Debbio nel programma "4 di Sera", su Rete 4, commentando il caso legato al ministro della Cultura Gennaroe la collaboratrice Maria Rosaria. "Il ministro mi dice che effettivamente lui aveva valutato la possibilità di dare a questa persona un incarico di collaborazione non retribuito, poi ha fatto una scelta diversa, ha deciso di non dare quell'incarico di collaborazione per chiarire alcune questioni", ha detto la premier.