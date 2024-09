Inter alla prova del Manchester City | super sfida dal sapore speciale La volontà!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’si appresta a prendere parteprimadella sua Champions League contro ilnella giornata del 18 settembre. Il ricordo della finale persa due stagioni fa è sicuramente vivo nella mente dei nerazzurri. L’EVENTO – L’affronterà ilnella prima gara della Champions League 2024-2025. Il giorno 18 settembre i nerazzurri saranno ospitati all’Etihad Stadium per il remake della finale vinta dai Citizens per 1-0 nella finale della stagione 2022-2023. Il club meneghino è consapevole del fatto che quella partita sarebbe potuta andare diversamente, dato il modo in cui la gara è stata condotta dal primo all’ultimo minuto, ma ora la testa è già rivolta al futuro.