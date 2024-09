FOTO Kronos Triathlon Team Domenico Rosa bronzo allAquathlon’ di Giovinazzo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi confermano sempre ad alti livelli le prestazioni dei triathleti della, società che avrà un suo tesserato (Luigi Tedesco) al Mondiale IRONMAN che si terrà a Kona, alle isole Hawaii il prossimo 26 ottobre. Questa volta sugli scudi è salitonella ‘Aquathlon’ andata in scena a. Il sannita ha mantenuto un buon ritmo nella prima frazione di corsa di 2.5km per poi fare la differenza nella parte di gara dedicata al nuoto di 1km dove con il 2° parziale ha potuto, poi, controllare nell’ultima ulteriore frazione di corsa di 2.5km e chiudere così 3° assoluto. “Sono felicissimo per– ha affermato il presidente Stefano Titi – che nonostante gli studi universitari in medicina è capace di proporre sempre grande impegno negli allenamenti.