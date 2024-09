E’ la chiesa più piccola di Roma | è talmente nascosta che solo i più attenti la conoscono

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sono più di novecento le chiese situate ae tale dato fa sì che sia la città che ne ha di più al mondo. Alcune caratterizzate da trasformazioni religiose, sociali ed artistiche, altre più grandi ed alcune più piccole ma ancora più antiche. Ecco qual è lapiù, un luogo di culto che, però, in pochi. Qual è lapiù? Lapiùè la Cappella della Madonna dell’Archetto, un piccolo oratorio della Capitale situato nel rione Trevi, in Via di San Marcello 41b. Il suo vero nome in realtà è ladi Santa Maria Causa Nostrae Laetitiae.