Del Debbio riparte col botto | chi intervista a 4 di sera Tutta l' informazione Mediaset

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 2 settembre 2024), lunedì 2 settembre, la stagione televisiva del gruppo. Su Canale 5, «Mattino Cinque News» condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Il contenitore della mattina è in onda dal lunedì al venerdì alle 8.45. «Pomeriggio Cinque», in onda dal lunedì al venerdì alle 17.00. Alla guida, per il secondo anno consecutivo, Myrta Merlino. Su Retequattro torna «Mattino 4», con Federica Panicucci e Roberto Poletti, in onda dal lunedì al venerdì alle 10.55. Alle ore 15.30 Giuseppe Brindisi torna al timone di «Diario del giorno», in onda dal lunedì al venerdì. Sempre su Rete 4, questa, nel primo appuntamento con «4 di» Paolo Delil premier Giorgia Meloni sulla stretta attualità politica italiana e internazionale.