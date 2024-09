Auto mercato italiano in difficoltà

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 2 settembre 2024) 22.30 L'effetto incentivi ad agosto pare essersi dissolto per il. Infatti sono state immatricolate 69.121vetture con un calo rispetto ad agosto 2023 del 13,4% dovuto solo parzialmente a 2 giornate lavorative in meno L'effetto incentivi, che aveva portato le immatricolazioni a crescere del 15% in giugno e del 4,7% in luglio,è sfumato con un risultato che,rispetto ai livelli ante-crisi,cioè rispetto ad agosto 2019, accusa una contrazione pari al 22,5%.Lo rileva il Centro Studi Promotor nei dati diffusi in giornata.