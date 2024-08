Mariano Gallo | come mai non vedremo Priscilla in tv

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 31 agosto 2024) Per tre stagioniè stata al timone di Drag Race Italia, che però quest’anno sembra non andrà in onda su nessuna piattaforma., in arte, ospite al Politicamp di Reggio Emilia ha dichiarato che la sua agente fa fatica a trovargli un ingaggio in tv. L’artista ha spiegato che fuori dai programmi dedicati alle drag queen non sembra ci sia spazio, almeno su Tele Meloni. In effettinon ha tutti i torti, basta pensare a quello che è accaduto con il programma di drag, Non Sono Una Signora, rinviato almeno tre volte e poi piazzato in piena estate (dove ha ottenuto comunque dei buoni risultati) per poi essere cancellato.sulla difficoltà di portarein tv. “Io faccio ancora difficoltà. La mia agente fa ancora fatica a trovarmi un lavoro in altri programmi televisivi.