Lukaku | Abbiamo subito cominciato a lavorare duro e oggi si sono visti i frutti dell’allenamento

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2024) Dopo il suo primo gol con la maglia del Napoli, il man of the match fella sfida contro il Parma, Romero, ha parlato ai microfoni di Dazn Le parole di«È un onore giocare qui, cin questa società, questo pubblico e con questi ragazzi che mi hanno accolto molto bene. Stiamo lavorando veramenteha pagato quello chefatto in allenamento» Gol all’esordio «È una mia prerogativa, faccio sempre gol all’esordio. L’importante è chevinto» Quanto sei contento di aver ritrovato Conte? «Molto contento, però orta bisognae il nostro percorso comincia» L'articolo: «si» ilNapolista.