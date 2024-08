Nella Bassa Padana padre e figlio coltivano un melone rarissimo senza saperlo | In Giappone venduto per 20mila euro

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 30 agosto 2024) Unbuono può arrivare a costare parecchio. Ancheal pezzo. Parliamo del Yubari King retato, uno dei meloni più rari che ci siano, che come riporta il Corriere della Sera sembra essere statoall'asta a un prezzo stellare. Il frutto è arrivato anche in Italia, a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, dove Valter e Lorenzo Cavalli hanno iniziato a coltivarloconoscere il suo reale valore economico. Yubari King retato, ilse daLa tradizione nipponica impone che venga massaggiato per tre volte al giorno una volta raccolto, e questa è solo una delle tante cure che viene riservata al prezioso frutto.