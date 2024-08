Nasce la nuova Umbriafiere | investimento da oltre 6 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) PERUGIA – Entra nella fase realizzativa l’opera di restyling di, che fu annunciata a seguito della firma del 9 marzo 2024 delle risorse Fsc per210di euro, avvenuta proprio della struttura di Bastia Umbra da parte del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e della presidente della Regione, Donatella Tesei. In merito alla struttura fieristica, il Comune di Bastia Umbra è il soggetto attuatore del restyling che prevede una spesa di 6,1di euro, di cui 5finanziati dal sopracitato Fsc e 1,1di cofinanziamento da parte dello stesso Comune. A questo si aggiungono ulteriori interventi, eseguiti da, per lavori propedeutici al completamento della struttura richiesti anche dal Comune di Bastia per adeguare il progetto alle esigenze più immediate.