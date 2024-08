Incendio all' interno del capannone della ditta Crcm emessa un’ordinanza da parte del Sindaco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Arezzo, 30 agosto 2024 – A seguito dell'scaturito all'dela titolo precauzionale ordinanza dadelA seguito di unscaturito all’di undell’azienda C.R.C.M. adibito allo stoccaggiocarta, è stata precauzionalmentevalevole nel raggio di 1 km dal luogo dell’, con le seguenti prescrizioni: limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva; non consumare prodotti (come frutta e verdura) provenienti da colture ricadenti all’del suddetto perimetro; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti. Per ulteriori chiarimenti circa l’area interessata dalle prescrizioni contattare il numero di reperibilità del Comune di Terranuova 3482478352.