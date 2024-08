Disclaimer – La vita perfetta la recensione | Cate Blanchett messa alla gogna nella serie di Alfonso Cuarón

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 30 agosto 2024) La– La, 2024. Creata da:. Cast:, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Kodi Smit-McPhee, Louis Partridge Genere: Thriller, drammatico. Durata: 45 minuti circa/7 episodi. Dove l’abbiamo visto: al Festival del Cinema di Venezia, in lingua originale. Trama: Un’acclamata giornalista scopre che un terribile segreto del suo passato sta per essere rivelato attraverso le pagine di un romanzo che sembra proprio parlare di lei. A chi è consigliato? A chi non ha paura di affrontare un thriller complesso, a tratti gravoso. Dopo il Leone d’oro per il miglior film ricevuto75ª Mostra di Venezia per il suo Roma,sbarca di nuovo al Lido, questa volta non in concorso e non con un lungometraggio.