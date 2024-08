US Open 2024 Sinner si sbarazza di Michelsen in 1h e 40? di partita e vola al terzo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un’ora e quaranta minuti disono sufficienti a Jannikper approdare aldell’edizionedegli US. Quel primo set perso contro Mackenzie McDonald all’esordio nel torneo sembra sempre più lontano nella mente del numero uno al mondo, che anche oggi non si è espresso magari al meglio nel parziale d’apertura, ma poi ha dilagato contro Alex, recente finalista a Winston-Salem la scorsa settimana. Lo score recita 6-4 6-0 6-2, con Jannik in grado di vincere quattordici degli ultimi sedici games della. Vittoria numero 50 in stagione per il nostro tennista, che allunga a sette la striscia di vittorie tra Cincinnati e New York ed è alper il quarto anno consecutivo. Ora attende Christopher O’Connell, vincitore ai danni di Mattia Bellucci, in un altro match decisamente alla portata.