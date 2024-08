Meloni la verità sull’assegno unico | Basta menzogne VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il Presidente del Consiglio è costretto ad intervenire in unsu X, insieme al ministro Giorgetti per spiegare l’esatta situazione Sul costo lussuoso ed esagerato di quanto venissero al giorno le stanze della Masseria in Salento dovee famiglia hanno passato le vacanze, non ha voluto dire nulla e ribadire alcunché, ci ha pensato l’azienda a fare chiarezza e rettificare, ma, Giorgianon ha voluto passarci sopra. Anzi. Il presidente del Consiglio Giorgiaspiega cosa sta realmente succedendo(Ansa Foto) Cityrumors.itE così, furiosa per uan “ricostruzione fantasiosa” sulla modalità e sull’eventuale fine dell’assegno, il presidente del Consiglio ha deciso di effettuare undirettamente dal Palazzo per smentire quanto stava circolando sin dalla mattina sulla cancellazione dell’assegnoper le famiglie.