McTominay appuntamento a domani mattina alla Clinica Pineta Grande per le visite mediche

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 29 agosto 2024), appena acquistato dal Manchester United per 30,5 milioni, si sottoporrà ai controlli medici alle 10:00 di. Il Napoli accoglie un nuovo volto di prestigio: Scott, il centrocampista scozzese arrivato dal Manchester United, si sottoporràalle consuetepresso ladi Castel Volturno. Il check-up, previsto per le ore 10:00, segna l’inizio ufficiale della sua avventura con il club partenopeo., 27 anni, è sbarcato all’aeroporto di Capodichino alle 12:30 di oggi, ricevendo un caloroso benvenuto da parte di una folla entusiasta di tifosi. L’acquisto, finalizzato per una cifra complessiva di 30,5 milioni di euro, rappresenta una delle operazioni più rilevanti di questo mercato estivo.