F1 GP Italia Hamilton | Sempre fantastico correre a Monza

(Di giovedì 29 agosto 2024) Lewis, nella conferenza stampa di presentazione del GP d’, in scena a, parla delle sue sensazioni in vista del weekend di gara: “E’speciale. C’è un clima, una passione incredibile, tutta l’ha passione verso le corse. C’è un grande entusiasmo per questa gara. Dopo l’Olanda abbiamo esaminato delle cose che, con il senno del poi, avremmo fatto diversamente. La qualifica, in particolare, dovevo farla meglio. Ma abbiamo imparato tanto dallo scorso fine settimana e perciò, vediamo. Portiamo aggiornamenti, ma non siamo gli unici. La macchina è piacevole da guidare. La Ferrari è veloce, le McLaren sono molto veloci. Spero che anche noi potremo essere lì per lottare”. “Antonelli? Ha 18 anni. Il team dovrebbe scegliere lui, di tempo ne ha.