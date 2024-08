Concerto di Natale Il Volo registra il 31 agosto 2024 | spiazza la richiesta fatta agli spettatori

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sta facendo assai scalpore la notizia del prossimodide Il, il quale andrà in onda ancora una volta su Canale 5. Il motivo di tanto rumore? Ebbene, sebbene sia unnatalizio, il trio musicale lo registrerà il 31nella Valle dei Templi di Agrigento. E l’imperativo sembra altrettanto chiaro: l’evento deve sembrare più natalizio possibile. Per farlo è spuntato un dress code che sta letteralmente dividendo l’opinione pubblica.di: Illo farà il 31Il freddo, le decorazioni, l’atmosfera di magia. Con Il, tutto questo avrà un sapore decisamente diverso in occasione del lorodi. Altro che dicembre, lezioni dell’evento natalizio avverranno il 31nella Valle dei Templi di Agrigento.