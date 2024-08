Città ai 30 all' ora più inquinamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sono molto attivo e giro per lain lungo e in largo da sempre in aiuto e in scooter. Drogati, ubriachi, sconsiderati sono coloro che provocano il maggior numero di incidenti. Il limite dei 30 all'ora è in voga con buona pace dei cittadini. Basterebbe far rispettare i 50km/h. Sono nato nel 1943, ho camminato per mano di mia mamma sulle macerie dei bombardamenti, ho visto tutti i cambiamenti della, però guidare l’auto cosi lentamente diminuisce l’attenzione e aumenta l’. E poi che senso ha procedere ai 18/23km/h?.Oggi i motori di quasi tutte le auto vanno ad alto numero di giri/minuto. Ci rimette l’ambiente. Quindi sarò sempre contrario al limite dei 30 all'ora. Silvano Stefanelli