Chiusa parentesi | la postilla del video di Meloni altro schiaffo alla sinistra che pontifica in Europa | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Giorgianon ha usato giri di parole: secca smentita a Repubblica sulla bufala della presunta abolizione dell'assegno unico. Il premier con unpubblicato sui social insieme al ministro del Tesoro, Giancarlo Giorgetti, ha messo in chiaro le cose e spazzato via la fake news di Maurizio Molinari: "Io e il ministro Giorgetti volevamo dire che, poiché leggiamo ogni giorno ricostruzioni di quello che ci sarebbe scritto in una legge di bilancio che dobbiamo ancora cominciare a scrivere, bisogna diffidare di certe ricostruzioni". Ma non finisce qua. Infatti ildel premier ha una piccolache in tanti hanno sottovalutato.