WWE | Confermato Raw in Arabia Saudita rivelata ufficialmente la data

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo i rumor del pomeriggio, il Chairman del SaudiGeneral Entertainment Authority, Turki Alalshikh, ha annunciato che l’episodio di Raw post-Crown Jewel, ovvero quello del 4 settembre, si terrà indopo l’ormai consueto appuntamento con lo special event invernale nel Medio Oriente. L’episodio sarà inoltre registrato la sera dopo il PLE, ovvero domenica 3 novembre, per poi essere mandato in onda nel consueto slot del lunedì notte. Se per Raw è una novità la trasmissione dallo stato asiatico, Smackdown ha già debuttato invece a Jeddah lo scorso 24 maggio, il giorno precedente King & Queen of the Ring 2024.