Sharon Verzeni l’arma del delitto potrebbe essere in un torrente | ricerche a tappeto con i metal detector

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Indagini sul campo a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, dove circa un mese fa è stata uccisa la 33enne. I carabinieri del comando provinciale, insieme ai volontari del Mu.Re. (il Museo Recuperanti 1915-1918 Alto Garda Bresciano), hanno pattugliato per ore l’area delBuliga, il parco di via Rota ed un capanno in legno del cortile di una scuola. Si tratta di una zona a poche centinaia di metri da via Castegnate, dov’è stata aggredita ed uccisala notte tra il 29 ed il 30 luglio scorsi. Il parco, insomma,aver rappresentato il punto di fuga dell’eventuale assassino, ma non solo.delin un(ANSA FOTO) – cityrumors.itQuitrovarsi anchedel, il coltello con cui è stata uccisa la 33enne barista.