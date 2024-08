Serie C Trento-Lecco si giocherà all’Euganeo di Padova | il motivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sipresso lo Stadio Euganeo diil match tra, valido per il girone A diC e in programma domenica 1 settembre. Lo ha annunciato la squadra di casa, dopo aver ricevuto parere favorevole della Lega Pro. “L’indisponibilità dello Stadio diè derivante dall’esecuzione dei lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’impianto cittadino che sono in via di conclusione. Nelle prossime ore verranno comunicati i dettagli relativi alla prevendita” si legge in una nota.C,sidi: ilSportFace.