Per un maledetto selfie Lutto nello sport la giovane promessa precipita dal burrone Aveva 23 anni

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una tragica fatalità ha colpito il mondo della ginnastica e la comunità ceca dopo la morte di Natalie Stichova, unaginnasta di 23, avvenuta il 21 agosto 2024, sei giorni dopo un incidente avvenuto sul monte Tegelberg, in Germania. Natalie stava visitando il famoso castello di Neuschwanstein con amici e il fidanzato quando, nel tentativo di scattarsi un, èta da un’altezza di circa 80 metri. Il 15 agosto, Natalie e i suoi compagni di viaggio si trovavano in cima al monte Tegelberg, un luogo rinomato per la sua bellezza paesaggistica e le viste mozzafiato sul castello, che ha ispirato il celebre castello di “La Bella Addormentata” della Disney. >> “Guardate cosa succede”. Terrore al parco giochi, l’inferno a oltre 70 metri di altezza Mentre cercava di immortalare il momento, si sarebbe avvicinata troppo al bordo di un precipizio.