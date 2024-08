Osimhen ennesima giravolta | l’Al-Ahli rilancia lui apre al trasferimento

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) “non è un pacco e ha ancora tanto da dire in Europa“, parole di Roberto Calenda, rilasciate qualche giorno fa, commentando l’offerta da 70 milioni cheha recapitato al Napoli. Tradotto: il calciatore rifiuta l’Arabia Saudita e aspetta il PSG, forse il Chelsea. Ma dal PSG tutto tace e il Chelsea non sembra essere convinto fino in fondo, soprattutto non è pronto a fare follie, vista la situazione dial Napoli. E allora stai a vedere che forse per spedire quel pacco serve spendere qualcosina in più con la spedizione Secondo quanto riportato da Sky Sport,ha ritoccato al rialzo la propria offerta per Victor. Il calciatore, dopo aver detto più volte no alle proposte dall’Arabia Saudita preferendo una destinazione europea, ma questa volta, secondo “Sky Sport”, sembra aver aperto anche alarabo.