Morto l’imprenditore Quadri | malattia fatale al rientro dalle ferie

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Civitanova, 28 agosto 2024 – ÈieriGabriele, presidente del consiglio di amministrazione della omonima azienda "UmbertoSiderurgica" in cui, insieme con le sorelle, le gemelle Mirella (deceduta nel marzo del 2023) e Mariella, era entrato nel 1987.aveva 60 anni. La società era stata fondata dalla sua famiglia, alla fine degli anni Quaranta, in via Piave, specializzata nella commercializzazione e nella produzione dei prodotti siderurgici nel centro Italia e che oggi conta diversi stabilimenti a Montecosaro e in Abruzzo, oltre agli uffici di Civitanova. Da tempo Gabrielesoffriva di problemi di salute, che ha affrontato con tenacia, senza mai mollare il lavoro. Si stava preparando a rientrarequando il suo cuore ha ceduto.