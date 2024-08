In astinenza da droga aggredisce la madre e le mette le mani al collo | 28enne in carcere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Unresidente a Torre de’ Roveri è stato arrestato dai carabinieri di Seriate domenica (25 agosto) per essersi reso responsabile di maltrattamenti nei confronti della. Il ragazzo, tossicodipendente, in evidente stato di agitazione, dovuta all’da sostanze stupefacenti, aveva aggredito laconvivente 54enne,ndole anche leal. I Carabinieri, immediatamente giunti sul posto, hanno riscontrato i segni delle violenze e, dopo aver placato il ragazzo, lo hanno tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia, già perpetrato altre volte negli ultimi due anni. Il personale del 118 ha medicato la donna sul posto, mentre il, dopo le formalità di rito, è stato portato aldi Bergamo.