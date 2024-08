Evento Ferrari al Ray-Ban Store oggi a Milano | orario e come incontrare Leclerc e Sainz

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) In attesa del Gran Premio d’Italia di Monza, in programma dal 30 agosto all’1 settembre, laha deciso di riproporre l’in-con i propri piloti a, in Piazza San Babila, che tanto successo aveva riscosso l’anno passato. A partire dalle ore 16.30 di mercoledì 28 agosto, i due piloti, Charlese Carlos, saranno presenti presso il punto vendita Ray Ban, sponsor del Cavallino, peri fan e scattare qualche foto con loro. Atteso un bagno di folla da parte dei tifosi per salutare i propri beniamini, e dunque è consigliabile arrivare all’diverse ore prima del suo inizio per guadagnarsi una delle prime posizioni davanti alle transenne.