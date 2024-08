Baby pensionati 157mila italiani incassano la pensione di vecchiaia da 40 anni | i dati Inps

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una platea digrande quanto la popolazione di Perugia o Livorno che ricevono l’assegno dida almeno 40. Mentre dentro la maggioranza il dibattito sul sistema previdenziale si scalda in vista della Manovra, l’rende noti i numeri del fenomeno dei cosiddetti “”: si tratta degli individui che godono dei criteri del sistema pensionistico agevolato in vigore dal 1973 al 1992, grazie al quale i lavoratori del settore pubblico potevano ritirarsi dopo circa 20e le dipendenti delle Pa, sposate e con figli, dopo 14. IDall’analisi dell’sulle pensioni, conaggiornati al primo gennaio 2024, emerge come gli assegni dierogati dal 1984 o dagliprecedenti siano oltre 157 mila, circa 95.045 per il privato e 62.034 per quello pubblico.