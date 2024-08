Alle sorgenti del Rubicone | Festeggiamo il nostro Urgòn nel nome di Secondo Casadei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) C’è la disputa su quale sia il vero fiume che Giulio Cesare varcò in armi nel 49 d. C. scatenando la guerra civile romana – certo – ma c’è anche il momento del ritrovarsi insieme, in "gria per tutti". E’ l’intento che da 32 anni anima la festadel’ organizzata dall’associazione Pro, che si terrà domenica 1° settembre d15.45 alla chiesa di San Martino di Bagnolo a Sogliano al, a un paio di chilometri da dove nasce il fiume. "E’ sì la nostra festa ma anche quella di tutto il territorio – spiega Paolo Turroni, presidente della Pro–. Fino al 2019 si teneva, poi la situazione delle strade ha reso più difficoltoso portare tante persone lì.